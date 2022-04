Machico assinala 25 de Abril com diversas actividades

A Câmara Municipal de Machico, em parceria com a Junta de Freguesia de Machico e com a comissão 'Cidadãos por Machico, Terra de Abril' promove um programa comemorativo dedicado à efeméride do 25 de Abril.

O programa tem início sexta-feira, 22 de Abril, com a apresentação de letreiro luminoso na baía de Machico. No dia seguinte, pelas 15 horas será apresentada uma exposição alusiva à Revolução dos Cravos, no Largo do Município.

No domingo, dia 24, a Tuna de Câmara de Machico em conjunto com a Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos apresenta um concerto alusivo a esta efeméride.

As celebrações contam com o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho pelas 9 horas de segunda-feira, seguindo-se uma corrida pela Liberdade, entre Santa Cruz e Machico.

Pelas 16 horas haverá uma actuação protagonizada pelo Grupo Cantares da Ribeira, seguindo-se das intervenções políticas do presidente da Câmara Municipal de Machico, do presidente da Junta de Freguesia de Machico e ainda do representante da comissão 'Cidadãos por Machico, Terra de Abril'.

As celebrações culminam com um Espectáculo Musical a cargo dos Live Brisk Band, no Largo do Município às 18 horas.

Confira o programa