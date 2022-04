Capitania prolonga aviso de agitação marítima até às 18 horas de terça-feira

A Capitania do Porto do Funchal acaba de prolongar o aviso para agitação marítima forte, que se encontra em vigor no arquipélago da Madeira. O mesmo estará em vigor até às 18 horas desta terça-feira, dia 12 de Abril.

Vento: NW moderado a fresco, por vezes muito fresco no inicio, a partir do fim da tarde.

Visibilidade: Boa a moderada.

Ondulação:

- Costa Norte: Ondas NW 4 a 5 M, diminuindo gradualmente para 3 a 4 M.

- Costa Sul: Ondas W/SW 1,5 a 2,5 M

Por isso, é recomendado que os proprietários e armadores das embarcações adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.