Preços da habitação na RAM cresceram nos últimos três meses

A Direcção de Estatística da Região Autónoma da Madeira (DREM) divulgou, hoje, dia 21 de Abril, as Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local, para a Região Autónoma da Madeira (RAM).

De acordo esta publicação, no 4.º trimestre de 2021, ou seja nos últimos três meses, o preço mediano de alojamentos familiares na RAM foi de 1.506 euros/m2, posicionando-se acima do valor nacional (1 355 euros/m2), embora abaixo do Algarve (2.114 euros/m2) e da Área Metropolitana de Lisboa (1.906 euros/m2).

Enquanto no 3.º trimestre 2021 a taxa de variação homóloga do valor mediano das vendas de alojamentos familiares por m2 havia sido de mais 5,2%, no 4.º trimestre 2021, esse crescimento aumentou para 20,3%.

A nível nacional, verificou-se também uma nova aceleração do crescimento dos preços da habitação, com a taxa de variação homóloga a passar de 12,2%, no 3.º trimestre de 2021, para 14,1%, no 4.º trimestre, indica a DREM.

No conjunto das cidades com mais de 100 mil habitantes, pontifica o Funchal, constituindo a única cidade a apresentar simultaneamente um preço mediano (1.967 €/m2) e crescimento homólogo (mais 22,6%) superiores ao nacional, crescimento este bastante superior ao verificado no 3.º trimestre de 2021 (mais 5,8%), salienta a mesma fonte.

No 4.º trimestre de 2021, o valor mediano de alojamentos familiares transacionados na RAM envolvendo compradores com domicílio fiscal no estrangeiro foi de 1.748 euros/m2, sendo que no caso das transacções efectuadas por compradores com domicílio fiscal em território tacional este valor foi de 1.499 euros/m2. Quanto ao preço mediano de alojamentos familiares adquiridos pelas famílias foi 1.531 euros/m2 e pelos compradores pertencentes aos restantes setores institucionais de 1 353 euros/m2.

Preço mediano de alojamentos familiares cresce nos últimos 12 meses

Entre Janeiro e Dezembro de 2021, o preço mediano de alojamentos familiares na RAM foi de 1.436 euros/m2, traduzindo este valor um aumento trimestral de 5,3% e homólogo de 10,2%.

A nível nacional, o preço mediano foi inferior, de 1.297 euros/m2, com variações positivas, pela mesma ordem, de 3,7% e de 9,0%.

De referir que o valor da RAM apenas se situou abaixo dos valores do Algarve (2.000 €/m2) e da Área Metropolitana de Lisboa (1.813 €/m2).

Note-se ainda que, na RAM, o valor do segmento dos alojamentos novos (1.729 euros/m2) continuou a superar o valor dos alojamentos existentes (1.360 euros/m2), em 369 euros/m2.

Comparativamente aos últimos dois anos (4.º trimestre de 2021 face ao mesmo trimestre de 2019), conclui-se que o preço mediano de alojamentos familiares, na RAM, cresceu 18,3% nesse período, ligeiramente a abaixo da média do país (mais 18,6%).

Neste período, o valor mediano de alojamentos familiares transacionados na RAM adquiridos por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro foi de 1.703 euros/m2, superior ao das transações efectuadas por compradores com domicílio fiscal em território nacional, que se fixou nos 1.423 euros/m2. O preço mediano de alojamentos familiares adquiridos pelas famílias foi 1.450 euros/m2 e pelos compradores pertencentes aos restantes sectores institucionais de 1.363 euros/m2.

No município do Funchal, o preço mediano da habitação, no 4.º trimestre de 2021, situou-se nos 1.750 euros/m2, o que significa que este município foi o único da RAM a registar um valor acima da média regional (mais 314 euros/m2).

No ranking nacional, o Funchal ocupava a 21.º lugar dos municípios com valor mediano mais elevado. A lista continua a ser liderada por Lisboa (3 531 euros/m2), sendo as posições seguintes ocupadas por municípios da Área Metropolitana de Lisboa, Algarve e Porto.

De realçar que do conjunto das cidades portuguesas com mais de 100 mil habitantes (Lisboa, Porto, Funchal, Amadora, Coimbra, Vila Nova de Gaia e Braga), o Funchal surge com o sétimo valor mais alto, depois de Lisboa, Cascais, Oeiras, Porto, Odivelas e Loures.

Para além do Funchal, os municípios de Santa Cruz, Câmara de Lobos, Porto Santo, Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava e de Machico, embora registando preços abaixo da média da RAM, destacaram-se, visto apresentarem valores de expressão considerável, acima dos mil euros (1.346 euros/m2, 1.174 euros/m2, 1.154 euros/m2, 1. 064 euros/m2, 1.060 euros/m2, 1.032 euros/m2 e 1.025 euros/m2, respectivamente). O valor mais baixo foi observado em Santana (636 euros/m2).

Nas freguesias da cidade do Funchal, sobressai São Martinho, que apresentou, no 4.º trimestre de 2021, um valor (2.018 euros/m2), bastante superior à média da cidade para a totalidade dos alojamentos (1 750 euros/m2).

Seguem-se a agregação das freguesias centrais (São Pedro, Santa Luzia e Sé), com 1 848 euros/m2 e a freguesia de Santo António com 1.556 euros/m2.

A agregação S. Roque, Monte e Imaculado Coração de Maria e o agregado das freguesias de Santa Maria Maior e registaram os valores mais baixos, ambos com o mesmo valor, 1.500 euros/m2.

Comparativamente ao 4.º trimestre de 2020, a maioria das freguesias ou agregações de freguesias registou crescimentos em termos do valor mediano das vendas por m2, à excepção do agregado das freguesias de Santa Maria Maior e São Gonçalo, onde se observou uma redução, inferior a 1%. Face ao trimestre anterior, em todas ocorreram subidas neste indicador.

Na freguesia do Caniço, o preço mediano de alojamentos familiares, no 4.º trimestre de 2021, ascendeu a 1.392 euros/m2, valor que supera o verificado para o conjunto do município de Santa Cruz (1 346 euros/m2), em 46 euros/m2. De referir que nesta freguesia este indicador cresceu em termos homólogos (mais 10,3%) e em termos trimestrais (mais 6,1%).

No 4.º trimestre de 2021, na RAM, o preço mediano das vendas de alojamentos de tipologia T2 foi de 1.484 euros/m2, o mais elevado se comparado com as restantes tipologias (T0 ou T1, 1.429 euros/m2; T3, 1.442 euros/m2; T4 ou superior, 1.195 euros/m2).

Na cidade do Funchal, todas as tipologias em análise apresentaram valores substancialmente superiores aos da Região, tendo os T0 ou T1 registado o valor mais alto (1.972 euros/m2).