Três autocarros com civis de Mariupol chegam a Zaporijia

Três autocarros com civis, utilizados na evacuação da cidade portuária de Mariupol, quase totalmente sob controlo russo, chegaram hoje a Zaporijia, uma grande cidade do sudeste da Ucrânia, indicou a agência noticiosa AFP.

A maioria dos autocarros transportavam mulheres e crianças, na sequência da abertura de um "corredor humanitário" após vários dias em que estes estiveram bloqueados devido aos combates.

Quatro autocarros de civis conseguiram deixar Mariupol na manhã de hoje, mas não foi possível confirmar se os veículos que chegaram a Zaporijia integravam esta caranava, que deveria percorrer uma distância de 200 quilómetros numa viagem que pode prolongar-se por vários dias devido aos numerosos postos de controlo erguidos nas estradas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na manhã de quinta-feira que Mariupol, porto estratégico do mar de Azov e cercado há cerca de dois meses pelos seus soldados, estava sob controlo russo.

Os últimos resistentes ucranianos, os combatentes do batalhão ultranacionalista Azov e da 36ª brigada de infantaria naval (fuzileiros), permaneciam entrincheirados no gigantesco complexo metalúrgico de Azovstal, com algumas centenas de civis.

O ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano apelou à instauração de um corredor humanitário de urgência para retirar os civis, após Vladimir Putin ter ordenado o aperto do cerco a Azovstal, evitando lançar um assalto.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU -- a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).