Jorge Carvalho recebeu Embaixador da Arménia em Portugal

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, recebeu o Embaixador da Arménia em Portugal, Garen Nazarian.

Este encontro, realizado no Gabinete do Secretário, visou sobretudo encetar uma cooperação mais estreita e profícua entre a Região e a Embaixada da Arménia em Portugal. Esta cooperação poderá assentar em futuras parcerias, no âmbito da mobilidade e intercâmbio entre escolas e estudantes, na criação de protocolos de inovação tecnológica e na colaboração mútua para o fomento da importância dos valores culturais, sociais e humanos de cada território.

O secretário regional e o embaixador, que se fez acompanhar de Rubina Berardo, distinguida com a Medalha de Gratidão pelo Governo da Arménia, comprometeram-se em manter futuros contactos para desenvolver e pôr em prática as temáticas abordadas na reunião.