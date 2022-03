Rubina Berardo recebeu com "enorme gratidão" medalha da República da Arménia

“É com sentimento de enorme gratidão de humildade e honra que recebo ante vós, na ‘casa da democracia madeirense’, das mãos do senhor Embaixador, esta medalha da República da Arménia”, começou por agradecer a ex-deputada do PSD na Assembleia da República, Rubina Berardo.

A distinção vem na sequência da aprovação do Voto de Pesar N.º 819/XIII 'Em evocação das vítimas do genocídio arménio de 1915', aprovado na Assembleia da República em 2019. Rubina Berardo foi uma das subscritoras do documento.

Para a ex-deputada do PSD na Assembleia da República, "defender os direitos fundamentais de povos do outro lado da Eurásia e lembrar aqueles que barbaramente morreram no genocídio arménia significa, também, defender os valores universais de direitos humanos na nossa vizinhança, ainda para mais num mundo globalizado em ebulição”.

A audiência concedida pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, foi o momento escolhido pelo Governo da Arménia para atribuir a Medalha de Gratidão a Rubina Berardo.

"Estamos convictos que ao respeitar a memória das vítimas do crime horrendo perpetrado contra a nação e o povo arménio no Império Otomano entre 1915 e 1923, estamos a dar um contributo à reconciliação entre os povos, para o estabelecimento de boas relações de vizinhança, bem como para a proteção de direitos fundamentais”, disse Garen Nazarian.

É com enorme prazer e uma enorme honra que, em nome do Presidente e do Governo da República da Arménia apresento a Medalha de Gratidão a Rubina Everlien Berardo, em apreço pelo seu papel na promoção das relações de amizade com a Arménia e contribuindo para a proteção dos valores universais. Muito obrigada Rubina, muito obrigada Madeira, esta terra e povo tão hospitaleiro”. Garen Nazarian

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira também enalteceu o trabalho de Rubina Berardo: “Honra-nos a posição assumida pela senhora ex-deputada, na Assembleia da República, Rubina Berardo, com a apresentação e aprovação do voto, acção que hoje aqui é reconhecida pela República da Arménia, através do seu Embaixador em Portugal".

Rubina Berardo mostrou a sua coragem que muito a honra, e honra o povo a que pertence, na defesa dos Direitos Humanos”. José Manuel Rodrigues

O presidente do parlamento madeirense afirmou ainda que “os tempos de guerra que vivemos, no coração da Europa, com repercussões em todo o mundo, interpela-nos e convoca-nos para trabalhar em nome da reconciliação, da paz e do desenvolvimento”, destacando que “face a esses fenómenos existirão sempre homens e mulheres que estiveram, estão e estarão na linha da frente da defesa dos direitos humanos e fomentando a ‘cultura da memória’, absolutamente necessária à manutenção dos valores da nossa civilização”.