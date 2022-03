Santa Cruz reforça bolsas de estudo e chega a mais 75 alunos

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, hoje, um reforço do investimento na atribuição de bolsas de estudo, permitindo que essa ajuda chegue a mais 75 alunos. O reforço aprovado foi de 68 mil e 100 euros, verba que dá a possibilidade de a Autarquia chegar, este ano, a um total de 780 alunos.

Os números foram avançados pelo vereador Jaime Silva, com o pelouro do Social, que também levou à reunião de Câmara uma outra proposta de apoio a dois alunos com capacidades reduzidas.

Ainda no âmbito dos programa sociais em vigor em Santa Cruz, foi aprovada a proposta que renova o cartão ABEM de acesso gratuito aos medicamentos para 125 munícipes, num investimento de 12 mil e 500 euros.

A reunião desta quinta-feira fica, também, marcada pela aprovação de um voto de louvor à Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniço, pelo trabalho desenvolvido no âmbito da curta-metragem intitulada 'A Mala' e pela vitória no Concurso 'GEA Terra Mãe', na categoria de vídeo.

O voto destaca o dinamismo da classe docente e a aposta que tem sido feita pela escola no que diz respeito à educação para os media e trabalho audiovisual, tendo obtido a Cerificação Educamedia, um programa promovido pela Secretaria Regional da Educação.

O trabalho e mérito deste estabelecimento de ensino têm sido reconhecidos pela atribuição de prémios variados a nível nacional, reconhecimento esse que chega, também, de fora do país, com o prémio, já este ano, na categoria de 2.º melhor filme de ficção pela Philadelphia Youth Festival. O voto abrange os alunos, a comunidade docente e não docente e todos os envolvidos no projecto.