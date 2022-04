78 pessoas auxiliadas pela Força Aérea Portuguesa na Madeira e nos Açores

A Força Aérea Portuguesa informa que no último mês de Março realizou 57 transportes médicos urgentes nos arquipélagos dos Açores e da Madeira e dos Açores para o Continente, apoiando 73 doentes.



Segundo uma nota emitida, foram efectuados cinco resgates em navio efectuados pelo EH-101 Merlin, operado pela Esquadra 751 – ‘Pumas’. A acompanhar estas missões esteve sempre um C-295M, da Esquadra 502 – ‘Elefantes’.



A Esquadra 504 – ‘Linces’, através do Falcon 50, realizou ainda um transporte de órgãos para transplante.



“Destaca-se a missão de apoio à população na ilha de São Jorge, nos Açores, efectuada pelo C-130H, da Esquadra 501 – ‘Bisontes’, que consistiu no transporte de 3000 kg de material médico da Cruz Vermelha Portuguesa”.



No total contabilizaram-se, no mês de março, 64 missões de apoio à população, totalizando 78 pessoas auxiliadas.