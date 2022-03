Dragon Force Madeira e Clube Escola O Liceu organizam ‘Taça da Sustentabilidade’

A Dragon Force Madeira, em parceria com o Clube Escola O Liceu, está a promover, até o próximo sábado, 2 de Abril, a 'Taça da Sustentabilidade', com diversas actividades com o objectivo de ensinar mais sobre a sustentabilidade.

A iniciativa, que teve início esta segunda-feira, culmina com um momento competitivo, onde participam todos os alunos das turmas de Iniciação, Básico, Intermédio, Avançado e Expert da escola de futebol, englobando cerca de 100 alunos com idades compreendidas entre os 3 e os 13 anos.

O coordenador-geral da Dragon Force Madeira, professor Luis Alves, refere que “nunca foi tão importante realçar a importância da sustentabilidade social como nos dias que correm", destacando que a Taça da Sustentabilidade tem o propósito de promover a responsabilidade social, provando que as acções individuais podem e devem ser em prol do colectivo.

É fundamental a adopção de boas práticas que ajudem a diminuir a violência e a desigualdade social e ambiental, melhorando, de forma equitativa, a qualidade de vida das futuras gerações. Luis Alves

Ainda no âmbito da Taça, será promovido um Workshop com o tema 'As tuas acções são o nosso futuro', organizado pela LIPOR, com especial destaque para o universo Dragon Force, aberto a toda a comunidade, com o propósito de ajudar a entender como é possível começar a preparar hoje o futuro, "garantindo, a todos, o acesso a um planeta com os recursos necessários à nossa sobrevivência".

O Clube Escola O Liceu / Dragon Force conta com mais de 260 alunos, entre os 3 e os 16 anos, a praticar a modalidade de futebol. A organização realça que a parceria com o Clube Escola O Liceu "tem dado muitos frutos nos vários campeonatos regionais, desde os Sub10 aos Sub17, alcançando os lugares cimeiros dos respectivos campeonatos, o que demonstra a qualidade do processo de treino e que tem originado o crescimento da procura e uma evolução constante nas equipas de competição".