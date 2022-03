Lido Galomar aberto na Páscoa

O espaço dispensa apresentações, conhecido como “a praia do Galo”, o complexo balnear do Galo Resort no Caniço de baixo, é uma excelente opção para as férias da Páscoa. Aqui o acesso à água faz-se através de escadas ou degraus, a partir de pequenos solários ao nível do mar, e é um verdadeiro paraíso para famílias com crianças pequenas, com uma piscina com água do mar com área para crianças renovada diariamente.

Serviços de apoio

Restaurante Atlantis – Menu à la Carte e Menu de Snacks

Lounge Bar Capoeira

Balneários com duche

Vigilância – Nadador salvador

Centro de mergulho

Actividades naúticas: aluguer de kayak e stand up paddle.

Horário de abertura

Todos os dias das 09:00 às 18:00

Entradas Modalidades:

Bilhetes individuais Adulto 6€ / Criança 3,5€;

Packs 10 bilhetes

Passe época balnear

Pontos de Venda:

Galo Active Health Club

Bilheteira Lido Galomar

Contactos e mais informação:

[email protected] 291 930 930