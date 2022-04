Potencialidades e limitações da educação física dão o mote a acção de formação na UMa

O Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira (DEFD/UMa), com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), vai realizar, nos dias 30 de Abril e 7 de Maio, entre as 9h00 e as 18h30, uma acção de formação intitulada 'O Ecletismo da Educação Física: Contributos Didáticos'.

A acção, com validação pela DRE (para os grupos 160, 260 e 620) e com a duração de 15 horas, pretende ajudar a compreender as potencialidades e limitações da educação física, equacionando estratégias e fornecendo ferramentas didáticas que optimizem um processo pedagógico personalizado.

A actividade, de natureza científico-pedagógica, irá decorrer na Sala do Senado da UMa, no piso -2 do Campus da Penteada, e está inserida no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade da Madeira, enquadrando-se na formação contínua de educadores e de professores.

O programa inclui cinco conferências, uma mesa-redonda e cinco módulos, com vários componentes.

As inscrições já estão abertas e devem ser efetuadas até 28 de Abril, através do endereço https://tinyurl.com/kajwwmpy. Pedidos de informação adicional ou esclarecimento de dúvidas devem ser remetidas para o email [email protected]