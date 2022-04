O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as costas norte e sul da ilha da Madeira sob aviso amarelo para o vento a partir das 18 horas desta segunda-feira, 18 de Abril.

De acordo com a nota emitida esta madrugada, o período de vento forte de nordeste com rajadas até 70 km/h nos extremos leste e oeste da ilha até às 12 horas do dia seguinte, terça-feira, 19 de Abril.