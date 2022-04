Madeirenses com combustíveis mais baratos desde a meia-noite

Tal como noticiado na quinta-feira, esta semana os madeirenses podem contar com uma redução nos preços dos dois principais combustíveis mais consumidos, valores que irão manter-se até domingo.

Desta forma saiba que desde as zero horas de hoje 18 de Abril até às 23h59 de 24 de Abril de 2022 um litro de Gasolina IO95 está já a custar 1,858 €, sendo que o Gasóleo Rodoviário (simples) custa agora 1,755 € por litro. Também para os utilizadores do Gasóleo Colorido e Marcado (agricultura e pescas) um litro passou a custar 1,236 €.

Na semana que terminou a Gasolina IO95 estava a 1,899€/litro, o Gasóleo Rodoviário custava 1,818€/litro e o Gasóleo Colorido e Marcado estava a 1,294€/litro.