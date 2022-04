Técnicas de Educação obtiveram reconhecimento da categoria profissional e respectiva remuneração

O grupo de trabalhadoras do Infantário Rainha Santa Isabel, no Funchal, obtiveram o reconhecimento da categoria profissional ‘Técnicas de Educação’ e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da actualização, depois de uma reunião realizada, no dia 11 de Abril, entre o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços de Portugal e a DRTI – Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva.

“Esta é uma grande vitória das trabalhadoras, que com a sua justa luta vinham reivindicando há vários anos, luta que teve o ponto mais alto a greve a 100% realizada no dia 8 de Março”, pode ler-se no comunicado.