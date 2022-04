Pelo menos 26 pessoas morreram em naufrágio na Nigéria

Pelo menos 26 pessoas, entre as quais 21 mulheres e cinco crianças, morreram afogadas quando a canoa em que seguiam se virou, na terça-feira à noite, num rio no noroeste da Nigéria, revelaram hoje as autoridades locais.

É desconhecido o número exato de pessoas que seguiam na canoa quando esta virou no rio Shagari, estado de Sokoto, disse à agência France-Presse Aliyu Dantani, um funcionário administrativo do distrito de Shagari.

"Os corpos de 26 passageiros foram encontrados por mergulhadores locais. Há 21 mulheres e cinco crianças", revelou.

As operações de busca ainda decorrem, acrescentou o funcionário, explicando que a causa do afundamento ainda está por apurar.

Os naufrágios são comuns nos rios e riachos da Nigéria. A sobrelotação e a falta de manutenção das embarcações, a não observância dos regulamentos de segurança e o mau tempo estão entre as principais causas dos acidentes.