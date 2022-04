MAMMA recebe tributo a John Coltrane a 14 de Abril

No próximo dia 14 de Abril, pelas 19 horas, o MAMMA Museu vai acolher um concerto de Jazz ‘Tribute to John Coltrane’, no palco das Estrelas do MAMMA Jazz.

Este concerto visa honrar o legado de John Coltrane, “genial saxofonista e compositor de jazz norte-americano, sendo considerado pela crítica especializada como um dos mais importantes jazzistas e compositores deste gênero de todos os tempos, passando por diversos estilos, influenciando o mundo da música desde o rock até a música erudita”.

Este tributo, que terá a duração de uma hora, será interpretado por Merlo Preto Quartet, tendo Francisco Andrade no Saxofone, Bruno Ponte na Guitarra, Juliana Mendonça no Contrabaixo e Caio Oliveira na Bateria.

Ver Galeria

Os bilhetes já estão disponíveis, o seu valor é de 15 euros e podem ser adquiridos no próprio Museu. Faça a sua reserva através do 291 712 279 ou [email protected] . As portas do Museu abrem 30 minutos antes do Concerto (18h30) e o programa inclui welcome drink e visita guiada após o Concerto.