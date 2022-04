SESARAM operou açoriano através de parceria entre Serviços Regionais de Saúde

O Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no dia 6 de Abril, operou o primeiro doente açoriano, no âmbito da colaboração para a realização de cirurgias, de acordo com a capacidade técnica e científica instalada.

“Este primeiro doente foi um paciente coronário com necessidade de cirurgia urgente, transferido do Hospital Divino Espírito Santo. Foi submetido a um bypass coronário duplo. O doente terá alta brevemente com regresso, à sua residência na Ilha Terceira, marcado já para fim desta semana, podendo assim passar a Páscoa com a sua família. É extremamente gratificante, para o SESARAM e para o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, em particular, ter a confiança dos nossos pares açorianos e poder contribuir para o tratamento dos seus doentes cardíacos que necessitam cirurgia e que, até hoje, eram operados apenas nos hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra.” Dr. João Manuel Rodrigues, diretor do serviço

A colaboração entre o SESARAM e o Hospital do Divino Espírito Santo contempla sinergias noutras especialidades, o que resultou em uma parceria que trouxe vantagens para os doentes dos Serviços Regionais de Saúde da Madeira e dos Açores.