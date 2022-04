Região regista mais uma morte associada à covid-19

A Madeira registou, ontem, mais uma morte associada à covid-19, elevando assim, para um total de 254 óbitos associadas ao vírus de SARS-CoV-2.

De acordo com o mais recente 'Boletim Internamento', divulgado esta quarta-feira, pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), ontem foram internadas 77 pessoas com covid-19, mais seis pessoas com covid-19 do que no dia anterior. Três destes doentes, todos com mais de 65 anos, e já vacinados, estão nos Cuidados Intensivos.

Segundo o SESARAM, 56 dos internados têm mais de 65 anos, 19 tem entre 18 e 65 anos e duas pessoas tem entre os 0 e os 17 anos.

No que diz respeito à vacinação, 28 pessoas têm a vacinação completa, 1 doente tem a vacinação iniciada, 35 têm dose de reforço e 13 não estão vacinados contra a covid-19.

No total, ontem estavam internados 610 pessoas, nos hospitais Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros, num universo onde os doentes com covid-19 representam 12,6% dos casos.

