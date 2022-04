Sara Cerdas salienta importância das políticas de coesão territorial

A comitiva de eurodeputados de visita à Madeira dirigiu-se este final de tarde à costa norte da Madeira, nomeadamente ao Porto Moniz, com vista a compreender no terreno o impacto das políticas europeias nas acessibilidades em termos de transportes na região.

Sara Cerdas salienta que a dicotomia entre as visitas ao Funchal e a Costa Norte foi fulcral para mostrar as diferentes realidades e necessidades regionais.

Para os eurodeputados originários de outros Estados-Membros, onde não existem regiões ultraperiféricas e dificuldades de acesso idênticas às da Madeira, em especial em termos de acessibilidade, esta visita deixou patente a importância de continuar a investir em transportes e alternativas sustentáveis. Se hoje demoramos uma hora entre o Funchal e o Porto Moniz, no passado isso não acontecia. É importante mostrar o resultado do financiamento da União Europeia, que nos permitiu e continua a permitir acompanhar o desenvolvimento de outras regiões. Sara Cerdas

O segundo dia dos trabalhos da delegação de deputados ao Parlamento Europeu contou com uma visita ao Porto do Funchal, aos Horários do Funchal, e com reuniões de trabalho com o Grupo Sousa, a ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal, com o Secretario Regional do Turismo, Eduardo Jesus, e com o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara.

No Porto Moniz, a delegação visitou as infra-estruturas de acesso ao calhau das Achadas da Cruz, bem como reuniu-se com empresários do setor do turismo.

A missiva está de visita à Madeira até amanhã para fazer um balanço das necessidades de recuperação provocadas pela COVID-19 e as necessidades específicas dos setores dos transportes e do turismo.