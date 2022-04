CMF associa-se à Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura

Foi, hoje, assinado, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF), um protocolo de cooperação entre a autarquia e as secretarias regionais da Saúde e Proteção Civil, da Educação, Ciência e Tecnologia, da Inclusão Social e Cidadania e da da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no âmbito da Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura (ERPASS).

Este protocolo implica que a Câmara se comprometa a desenvolver um plano comunicação dirigido aos munícipes do Funchal, num quadro de cooperação interinstitucional com a SRSPC, divulgando as iniciativas promovidas nos canais de comunicação interna, disponibilizando acessibilidade e ser elemento facilitador para a dinamização das actividades, no âmbito deste mesmo protocolo, nomeadamente, transportes e utilização dos espaços públicos, envolvendo ainda as empresas municipais nas actividades partilhadas que são desenvolvidas.

Na assinatura do protocolo, que contou com a presença do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e da coordenadora da ERPASS, Teresa Esmeraldo, o presidente da CMF. Pedro Calado, agradeceu "a abertura" que o Governo Regional deu à CMF para participar na Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura, ressalvando: "estamos todos juntos e a remar para o mesmo lado". Pelo meio, deixou críticas à vereação da CMF anterior, por não ter aderido à EERPASS, que, como relembrou, já está no terreno desde 2017.

Pedro Calado agradeceu igualmente "a todos os profissionais e técnicos" do Governo Regional e do Município do Funchal, vincando que, com o seu trabalho, "vão permitir alargar o âmbito" da ERPASS.

"De uma forma muito prática e muito simples, vamos abrir a nossa casa, abrir as instalações da Câmara Municipal do Funchal, a Sociohabitafunchal, a Frente MarFunchal, os Bombeiros Sapadores do Funchal, todas as nossas entidades, que têm de estar de acordo e a trabalhar, em conjunto, com as regras definidas na ERAPASS", sublinhou o autarca funchalense, acrescentando ainda que é necessário sensibilizar e formar "os mais jovens", nas escolas, mas também trabalhar, nos conjuntos habitacionais municipais, já que há milhares de famílias que ali residem, finalizando com a importância de se ter uma alimentação saudável, condição necessária para uma vida melhor, com mais bem-estar, com mais equilíbrio.