Sara Cerdas realça esforços positivos e ambição no âmbito da sustentabilidade no sector aéreo

A delegação da Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu, composta por seis eurodeputados, iniciou esta tarde na Madeira um conjunto de actividades com uma reunião com a administração internacional do Aeroporto da Madeira.

Sara Cerdas, que integra esta delegação, reforçou na ocasião o importante compromisso do sector em reduzir as emissões de gases poluentes e de adaptação aos novos desafios climáticos, no âmbito do pacote legislativo “Fit for 55”/Preparados para 2030, que visa atingir os objectivos climáticos do Acordo de Paris, e actualmente em discussão no Parlamento Europeu.

“A transição para um setor aéreo mais sustentável requer a definição de objetivos claros, a médio e longo prazo, que tenham em especial atenção a ambição e os desafios que as regiões ultraperiféricas, como a Madeira, enfrentam, mas também tirando partido do máximo potencial que estas regiões têm para serem polos de projetos piloto. A troca de sinergias nesta reunião permitiu compreender as necessidades atuais e os esforços positivos e a ambição em prática pela administração, a nível internacional e regional”, salientou a eurodeputada do PS.

A reunião com a administração do aeroporto, a cargo da ANA - Aeroportos e Navegação Aérea, SA, contou com o Director Comercial Principal (CCO) do grupo Vinci Aeroportos, Pierre-Hugues Schmit, e o Director do Aeroporto da Madeira, Roberto Santa Clara.

Sara Cerdas antevê que os próximos dias de missão serão uma mais valia para os trabalhos no Parlamento Europeu, uma vez que “dará aos eurodeputados dos diferentes grupos políticos uma fotografia da realidade regional e da necessidade de investimentos europeus nas áreas do turismo e dos transportes, de acordo com as suas especificidades”.

A missiva está de visita à Madeira até ao dia 13 de Abril para fazer um balanço das necessidades de recuperação provocadas pela COVID-19 e as necessidades específicas dos setores do transporte e do turismo. Compõem a delegação os eurodeputados Marian-Jean Marinescu (PPE, Roménia), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, Portugal), Vera Tax (S&D, Países Baixos), Josianne Cutajar (S&D, Malta), Sara Cerdas (S&D, Portugal) e Marco Compomenosi (ID, Itália).