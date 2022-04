UMa e Dupla DP vão premiar os melhores alunos do curso de Design na Madeira

A Universidade da Madeira (UMa) e a Dupla DP & Associados assinaram, esta tarde, no Edifício da Reitoria, um protocolo de cooperação com vista a promoção de iniciativas e a realização de acções conjuntas, com incidência na valorização socioprofissional.

Na cerimónia de assinatura, o reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, destacou que este protocolo tem a particularidade de dar vários incentivos aos alunos da Licenciatura de Design, através de prémios de mérito para os três diferentes anos curriculares, bem como a possibilidade de realização de um estágio profissional anual a um diplomado do curso.

“Vai criar competitividade nos alunos e também cria uma ordem de ideias que é muito importante nas universidades que é a promoção do mérito. Julgo que o trabalho que estamos a fazer aqui hoje vai dar frutos daqui a uma geração. Vamos continuar a lutar para que a Madeira tenha pessoas muito competentes no trabalho que fazem” Sílvio Fernandes, Reitor da Universidade da Madeira

Por sua vez, Humberto Drumond, presidente da Dupla DP, disse que a agência de comunicação, publicidade e marketing pretende “estar mais próxima” da Academia, de forma a conseguir tirar “um melhor proveito” dos recursos humanos, bem como garantir uma maior promoção da própria empresa.