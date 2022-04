Pelo menos um morto e dois feridos em acidente com teleférico no leste da Índia

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas num acidente com um teleférico no leste da Índia, que levou as autoridades a lançar uma operação de salvamento de 40 pessoas que ficaram retidas na estrutura, foi hoje divulgado.

Várias cabines de um teleférico na montanha de Trikut, no estado de Jharkhand, colidiram na noite de domingo, depois de a roldana de uma das cabines ter encravado, levando a que dezenas de turistas ficassem suspensos no ar e à morte de pelo menos uma pessoa, segundo o jornal Indian Express, citado pela agência noticiosa EFE.

"As pessoas que ficaram presas no teleférico na montanha de Trikut (...) estão a ser resgatadas por uma equipa da Força Aérea, da Força para a Gestão de Desastres (NDRF) e da polícia fronteiriça indo-tibetana (ITBP)", escreveu na rede social Twitter o comissário adjunto do distrito de Deoghar, Manjunath Bhajantri.

De acordo com o responsável do distrito do estado oriental de Jharkhand, cerca de 15 dos 40 turistas que se encontravam nas cabines do teleférico já foram resgatados.

A ITBP partilhou várias imagens da operação de resgate, que conta também com a assistência de helicópteros da Força Aérea dado às difíceis condições de acessibilidade do terreno.

De acordo com a EFE, estes acidentes são frequentes na Índia e resultam da precariedade das infraestruturas e da falta de manutenção destas.