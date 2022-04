PS alerta para impactos do projeto do teleférico do Curral das Freiras

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve, esta manhã, no Miradouro do Paredão, para alertar sobre os impactos negativos que o projecto do teleférico do Curral das Freiras poderá ter para a destruição do habitat de várias espécies protegidas.

De acordo com o projecto, o Miradouro do Paredão será ligado por teleférico à Boca da Corrida, no Jardim da Serra.

Elisa Seixas deu conta que o PS participou no processo de consulta pública relativamente ao estudo do impacto ambiental do projecto do teleférico entre estes dois pontos e do ‘zipline’ que vai ligar o Paredão ao Curral das Freiras.

A parlamentar deu conta que o estudo deixa “grandes dúvidas relativamente à conservação daquele espaço”, refere nota enviada. Lembrou também que, ao abrigo da directiva europeia ‘HABITATS’, o paredão foi classificado como Zona de Proteção Especial do Maciço Montanhoso Oriental, Área Importante para a Avifauna do Maciço Montanhoso Oriental e Zona Especial de Conservação do Maciço Montanhoso Central.

“Estamos numa zona de proteção especial, porque há aqui várias espécies que são protegidas e que estão em vias de extinção, como é o caso da Freira da Madeira, de três espécies de morcego e de uma espécie de molusco”, disse Elisa Seixas.

Acrescentou que o estudo aponta que provavelmente os impactos “não serão assim tão acentuados”, mas refere que deverão ser realizados outros estudos, porque “estamos perante um anteprojecto” que não leva a conclusões definitivas.

A deputada do PS notou que o facto de a entidade que propôs esta obra, “que incide numa parte que é zona protegida e vai impermeabilizar ainda mais a localidade e afectar directamente os habitats das espécies”, é o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN)

Elisa Seixas alegou uma “óbvia incompatibilidade de interesses” porque o Instituto faz parte da entidade que emite a declaração do Estudo de Impacte Ambiental – a Direcção Regional do Ambiente.

A parlamentar do PS assinalou que o IFCN deu parecer negativo a um projecto de ‘zipline’, no Cabo Girão, por ser um local que está numa fronteira protegida, contudo agora considera não existir “problema em implementar um ‘zipline’ e um teleférico” numa zona protegida.

“Andam a fazer tudo ao contrário”, criticou Elisa Seixas, apontando o facto de primeiro o Governo ter avançado para a expropriação de terrenos para então proceder ao estudo de impacte ambiental.