60 alunos de três estabelecimentos de ensino visitam a Lota e o Laboratório do Mar

Turmas do curso de Biologia da Universidade da Madeira, do curso de Educação e Formação de Adultos da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro e da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia visitaram as instalações da Lota do Funchal e o Laboratório da Direção Regional do Mar (DRMar).

No total dos três estabelecimentos de ensino foram 60 os alunos que melhoraram os seus conhecimentos sobre a actividade de pesca da Região, as espécies mais comuns, a sua importância para a economia regional, os processos de congelação, a qualidade e segurança alimentar, o circuito comercial e o trabalho de investigação em torno da preservação do meio marinho e qualidade do mar.

Os 17 alunos do 2.º ano do Curso de Biologia da Universidade da Madeira, da Unidade Curricular Zoologia II, para além de assistirem a trabalhos no Laboratório, tiveram ainda oportunidade de presenciar a chegada de um barco ruameiro (chicharros e cavalas), a descarga do pescado, o grau de frescura e o leilão.

Por seu turno, os cerca de 30 alunos da Escola de 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horário Bento de Gouveia, integrados no projecto europeu Educar para a BioGeodiversidade, conheceram o circuito comercial, o laboratório da DRMar e assistiram a uma palestra da directora regional do Mar, Mafalda Freitas.

Por fim, os 14 formandos dos cursos de Educação e Formação de Adultos da Escola Básica do 2.⁰ e 3.⁰ Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, estão inseridos no âmbito da Unidade de Formação de Cidadania e Profissionalidade e das actividades do Clube Europeu.

Os alunos foram acompanhados pelo responsável dos serviços de Lotas e Entrepostos Frigoríficos, Pedro Delgado, Maria João Aveiro, técnica superior da direcção dos serviços de Lotas e Entrepostos, e nos laboratórios tiveram a orientação de Graça Faria, Ana Rita e Adriana Alves.