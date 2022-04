Escola Ribeiro Domingos Dias em mobilidade Erasmus + na Roménia

No âmbito do projeto Erasmus +, da acção chave 2 "SHARE - Strong together for the Heritage, Arts, Culture and Respect in Europe" a Escola do Primeiro Ciclo e Pré-Escolar Ribeiro Domingos Dias desloca-se até à Roménia.

Participam neste encontro as escolas parceiras: Gradinita cu Program Prelungit "Vis de Copil"- Roménia; Ogec école Ste Catherine - St Joseph, Liffré- França; Ecole Maternelle Albertine Mignard, Petit-Bourg-Guadeloupe-França e Eb1/PE Ribeiro Domingos Dias.

As actividades decorrerão essencialmente na escola anfitriã, incluindo workshops e práticas com as crianças. Destacam-se a partilha e a confeção de receitas tradicionais de cada um dos países participantes e ainda o conhecimento da história, da cultura e do património local.