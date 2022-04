PIB do Reino Unido cresce 0,1% em Fevereiro e fica 1,5% acima do nível pré-pandemia

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% em fevereiro face ao mês anterior e fica 1,5% acima do nível pré-pandemia, disse hoje o Office for National Statistics (ONS).

O setor dos serviços, considerado o pilar económico do país, cresceu 0,2% e está 2,1% acima dos níveis pré-pandemia, enquanto o setor industrial caiu 0,4% e está 0,7% abaixo do mesmo nível.

O setor da construção diminuiu 0,1%, e está 1,1% acima do nível pré-pandemia, disse o ONS.

O diretor de estatísticas económicas do ONS, Darren Morgan, afirmou hoje que o setor da indústria "estava em queda acentuada, com os fabricantes de automóveis a lutarem para receber peças (de automóveis). Com o crescimento atual, a economia está 1,5% acima dos valores de antes da pandemia".

No mês passado, o ONS anunciou que o PIB do Reino Unido cresceu 7,4% em 2021, ligeiramente abaixo das estimativas iniciais.