Madeira com ligeiro aumento de doentes com covid-19 internados no hospital

A Madeira registou ontem um ligeiro aumento no número de doentes com covid-19 internados nas unidades do Hospital Dr. Nélio Mendonça dedicadas a esta doença.

De acordo com o último 'Boletim Internamento', divulgado há pouco pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), estavam ontem internadas 68 pessoas, quando no dia anterior esse número era de 61 pessoas. Três destas pessoas estão nos Cuidados Intensivos.

Entre estes internados estavam três pessoas menores de idade, quando a maioria tem mais de 65 anos (51).

A Madeira soma, até à data, 252 mortes associadas à covid-19.