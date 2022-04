Quatro escolas europeias na 'Francisco Franco' em projecto europeu

A Escola Secundária Francisco Franco recebeu, ao abrigo do projecto de Erasmus+ denominado 'Digitalisation Goes Schools', 35 participantes, oriundos de quatro escolas da Áustria, Croácia, Espanha e Itália.

A iniciativa, que na 'Francisco Franco' foi dinamizada pelos professores Jorge Monteiro, Ricardo Félix, Carlos Abreu, António Firmino e Paulo Pimenta, inseriu-se na Acção-Chave 2 da Agência Europeia Erasmus+ e levou os alunos participantes a efectuarem a montagem e programação do kit de um ROV (Remoted Operated Vehicle), ou seja, de um veículo submersível operado por controlo remoto.

Conforme nota o estabelecimento de ensino madeirense numa informação enviada às redacções, "este kit foi estruturado em PVC com três motores ligados por um cordão umbilical ao controlador, controlador esse constituído por um microcontrolador, drivers de motores, LCD e botões". O desenvolvimento deste ROV contou com o apoio de alguns alunos do Curso Profissional de Robótica da 'Francisco Franco' e do projeto SPAR da mesma escola secundária. O teste final foi realizado no Complexo Balnear da Barreirinha.

A mesma fonte refere que a componente cultural desta mobilidade não foi descurada, "pelo que os participantes tiveram a oportunidade de realizar um roteiro histórico pela cidade do Funchal, visitar o Salão Nobre dos Paços do Concelho, bem como, percorrer alguns pontos de interesse da Madeira, como por exemplo a igreja do Monte, os Jardins do Monte Palace, o Ribeiro Frio, a Eira do Serrado e o Cabo Girão".

Em finais de Maio, um grupo de professores e alunos da 'Francisco Franco' participará na última mobilidade deste projecto a ter lugar na Escola Secundária Andrija Kacic Miosic, em Ploce, na Croácia.