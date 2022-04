Trânsito sobre rodas na manhã desta sexta-feira

A esta hora, o trânsito flui com normalidade em direcção à cidade do Funchal. As férias escolares da Páscoa contribuem em muito para este cenário calmo na estrada.

Na Via Rápida, o trânsito flui sem qualquer complicação. Há apenas a registar algum fluxo de veículos na zona da Cancela.

De resto, verifica-se algum abrandamento junto aos semáforos existentes na Avenida do Mar, assim como na Rua Visconde de Anadia.

O mesmo cenário verifica-se na Rua 5 de Outubro, junto ao jardim de Santa Luzia, numa zona controlada por semáforos, assim como na Rua 31 de Janeiro, entre a Praça da Autonomia e o Largo do Phelps.

Seja prudente, conduza com precaução.