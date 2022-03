Madeira recuperou movimento de passageiros em 2021, mas ficou abaixo de 2019

Desde Outubro de 2021 que os portos da RAM voltaram a receber com regularidade navios de cruzeiro, depois de mais de ano e meio de quase total paragem. Neste último trimestre de 2021, contabilizaram-se 113 738 passageiros, o que comparado com o mesmo período de 2019, evidencia uma quebra de 52,7%, significando que a indústria de cruzeiros ainda está longe da recuperação completa. O valor do 4.º trimestre de 2021 é o segundo mais baixo dos últimos 17 anos.

Os dados são da Direcção Regional de Estatísticas da Madeira (DREM), que publicou um novo (e último) 'Em Foco', no qual são abordados os efeitos da pandemia covid-19 na vida económica e social da Região.

Quanto ao movimento de mercadorias nos portos da Região, em 2021, revela que se verificou um crescimento de 7,8%, embora o comportamento ao longo dos quatro trimestres do ano fosse diferenciado. No 1.º trimestre de 2021 verificou-se uma quebra de 18,4%, seguido por uma forte recuperação de 34,8%. No 3.º trimestre, esse aumento desacelerou para 8,6%, acelerando novamente para os 12,9% no último trimestre de 2021.

Adianta que a entrada de iates nas marinas da Região também recuperou de forma acentuada em 2021. No cômputo deste ano, o número de embarcações entradas nas marinas da Região cresceu 89,1%, enquanto o somatório dos tripulantes e passageiros aumentou 66,1%. Com excepção do 1.º trimestre, que se revelou negativo, em todos os outros, os crescimentos foram pronunciados.

Transporte aéreo

Acrescenta que depois de um ano de 2020 extremamente penalizador para o transporte aéreo, 2021 trouxe naturalmente um aumento bastante significativo no movimento de passageiros (+72,9%). Também neste caso, os primeiros três meses foram francamente negativos (-80,8%). O 2.º trimestre iniciou a recuperação (+2 863,7%), que se manteve a um nível elevado nos trimestres seguintes (+185,5% e +193,1%), com o número de passageiros a quase triplicar face ao período homólogo

Não obstante estes incrementos bastante acentuados, apenas em Outubro é que o movimento de passageiros nos aeroportos regionais superou o do mês homólogo de 2019. Com efeito, a comparação em termos anuais mostra que, em 2021, esta variável ficou abaixo de 2019 em 39,9%.

Transportes terrestres

No domínio dos transportes terrestres, a DREM revela que os passageiros transportados nos autocarros totalizaram 20,3 milhões de euros, crescendo 19,5% face a 2020 e diminuindo 19,2% comparativamente a 2019. Nas carreiras urbanas (+11,8%), o aumento foi menos significativo que nas interurbanas (+34,9%). Por trimestre, e tal como em muitas das áreas abordadas neste “Em Foco”, o 1.º trimestre foi negativo (-37,4%), sendo compensado pelo desempenho dos trimestres seguintes, em especial do 2.º trimestre (+158,2%).

Acidentes de viação

Em 2021, com o tráfego automóvel a se intensificar, depois de um 2020 afectado pelo forte condicionamento, os acidentes de viação nos quais se contabilizaram vítimas cresceram 20,2% para os 869, mas diminuíram 7,8% face a 2019. Nas vítimas, a tendência foi idêntica, com um aumento de 17,0% entre 2020 e 2021 e uma redução neste último ano, face a 2019, de 13,6%. Em 2019, morreram 42 pessoas nas estradas da RAM, em 2020, 10 pessoas e, em 2021, faleceram 13 pessoas.

O tráfego rodoviário na Via Expresso e Via Litoral também recuperou em 2021, crescendo neste ano 15,5%. Depois de Janeiro e Fevereiro registarem diminuições homólogas em torno dos 27%, a partir de Março os crescimentos são notórios, particularmente em Abril (+143,0%), desacelerando a partir desse mês e até Outubro (+14,3%), voltando a acelerar em novembro (+18,9%), sendo que em Dezembro o crescimento foi de 16,5%. Comparativamente a 2019, houve uma redução de 5,6%, sendo que entre julho e Novembro, a variação homóloga já foi positiva, atingido o máximo de 5,4% em Setembro. Em Dezembro, voltou a ser negativa (-1,1%).

Teleféricos

Nos teleféricos – que dependem largamente da actividade turística – os dados relativos a 2021 mostram um aumento de 88,0% face ao ano passado e um recuo de 45,9% comparativamente a 2019. De referir que o desempenho nos primeiros meses de 2021 foi prejudicado pela realização de obras de manutenção em alguns equipamentos, contudo, a partir de Abril, os aumentos foram exponenciais. A comparação com 2019 foi apenas positiva em agosto (+2,7%), sendo que, em todos os outros meses, os valores ficaram aquém do homólogo de 2019.