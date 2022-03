Banco de Afetos da Francisco Franco promove fórum "Solidariedade Salva Vidas"

O Banco de Afetos da Escola Secundária de Francisco Franco, em parceria com a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira, promove o fórum “Solidariedade Salva Vidas”, no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Dador de Sangue, que se celebra no dia 27 de Março.

Com o propósito de assinalar esta efeméride e de apelar à causa da doação de sangue estão agendadas duas sessões.

A primeira, dirigida aos alunos dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), portanto um público que reúne condições para ser dador de sangue, decorre hoje, dia 23 de Março, a partir das 19h30 horas, na sala de Sessões, com a presença de Joana Lucas, médica do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional e do presidente da Associação Dadores da Sangue da RAM, enfermeiro José Marques.

A segunda actividade do fórum - como objectivo sensibilizar alunos e comunidade escolar, na qualidade de potenciais futuros dadores, para a importância da doação de sangue - acontece no dia 25 de Março, pelas 10 horas.

Esta sessão conta com a presença do diretor do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital Nélio Mendonça, Bruno Freitas; do presidente da Direção da Associação Dadores de Sangue, José Marques; do diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, Cónego Tony Sousa e do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

Neste segundo dia do fórum, serão abordados os procedimentos necessários para a doação de sangue, os comportamentos de risco, a promoção de hábitos de vida saudáveis, o apelo à doação e a explanação dos requisitos para ser dador, uma das mais nobres formas de solidariedade humana: doar sangue/doar vida.