JPP torna públicos dados do SESARAM relativos a 2021

No seguimento dos pedidos de documentação do JPP ao SESARAM, no passado dia 7 de Fevereiro, e após informação do líder do grupo parlamentar do JPP de que os documentos solicitados aos Serviços Regionais de Saúde, nomeadamente, as listas de espera actualizadas a 31 de Dezembro de 2021 seriam tornadas públicas, o JPP informou esta terça-feira que publicou no seu sítio da internet a referida informação.

O JPP relembra que foram solicitados ao SESARAM, E.P.E., informação sobre as listas de espera atualizadas a 31 de Dezembro de 2021, incluindo informação relativa às listas de espera para as crianças e jovens até aos 18 anos, para além de vários pedidos de informação, cujas respostas estão a ser enviadas ao JPP de acordo com o término do apuramento dos dados. JPP

Lembra o partido que "mais uma vez, informação fundamental e constituinte do próprio direito dos utentes é sistematizada e tornada pública após o trabalho desenvolvido pelo grupo parlamentar do JPP que insiste no acompanhamento e fiscalização da acção governativa do Governo Regional, substituindo-se a este e prestando a devida informação à população".