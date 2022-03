Casa Santo António inaugurou renovada loja da 31 de Janeiro

A Casa Santo António inaugurou, esta manhã, a sua remodelada loja, na rua 31 de Janeiro. No evento de inauguração e de celebração dos 91 anos da empresa familiar, estiveram presentes Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e o engenheiro Jorge Vieira, director-geral da Roca, em Portugal.

“Hoje é um dia marcante para a nossa empresa, porque é o dia em que renovamos a nossa loja para se dar outra imagem da empresa para o nosso cliente”, disse José António, representante da Casa Santo António, que garantiu que a pandemia de covid-19 não afectou as finanças da empresa. “Pelo contrário, até veio reavivar o nosso negócio, porque tivemos sempre a preocupação de não nos deixarmos atormentar pelo covid”, afirmou, mostrando-se confiante para o futuro da construção na Região.

A Casa Santo António, com um investimento de cerca de 80 mil euros, decidiu expandir o espaço comercial, no centro do Funchal, de forma a apresentar uma maior gama de soluções aos seus clientes, sendo possível encontrar um conjunto alargado de produtos da mundialmente conhecida marca Roca.

A empresa familiar madeirense é um distribuidor oficial Roca, na Madeira, que conta já com mais de 90 anos de história, sendo uma referência em produtos e serviços na área da construção. A empresa é, actualmente, constituída por cerca de 150 colaboradores.