Câmara da Ponta do Sol põe lombas na marginal da Madalena do Mar

Já começou a colocação de Lombas Redutoras de Velocidade na Avenida 1.º de Fevereiro, entre a rotunda com a E.R. 101 e a Estrada do IV Centenário, na freguesia da Madalena do Mar, na Ponta do Sol.

Trata-se de um investimento solicitado pelos moradores que pretende aumentar a segurança de peões e contribuir para a redução da sinistralidade. Câmara Municipal da Ponta do Sol

Através de comunicado à imprensa, a autarquia da Ponta do Sol informa que os trabalhos de colocação das Lombas Redutoras de Velocidade começaram esta semana, estando prevista a colocação de quatro lombas na estrada vulgarmente conhecida como marginal da Madalena do Mar.

Alterações no trânsito

A edilidade alerta que esta medida acarreta alterações no trânsito, tais como: limite de velocidade de 40km/h e a proibição de circulação veículos pesados e viaturas municipais de recolha de lixo com peso total superior a 7,5 toneladas.

Com esta intervenção a Câmara Municipal da Ponta do Sol dá cumprimento àquilo que vinha sendo pedido pelos moradores daquela freguesia que se queixam do excesso de velocidade a que circulam as viaturas naquela estrada, pondo em causa a segurança dos peões. A instalação de Lombas Redutoras de Velocidade tem como objectivo “acalmar” o trânsito, isto é, induzir os condutores a praticarem em certas zonas críticas velocidades moderadas, mitigando deste modo as consequências de eventuais colisões entre veículos motorizados e utentes desprotegidos. Câmara Municipal da Ponta do Sol

Esta medida enquadra-se num plano mais alargado da Câmara da Ponta do Sol com vista à redução da velocidade naquele troço e "permitir à população e visitantes usufruir daquele espaço para passeios e prática desportiva em segurança".