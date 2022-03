Associação Entrelaços ganhou 'nova' sede

A EntreLaços - Associação de Familiares e Amigos dos Utentes da Casa de Saúde São João de Deus, no Funchal, ganhou, hoje, uma sede requalificada.

O pequeno espaço, que está integrado nas instalações da Casa de Saúde, no Trapiche, em Santo António, foi hoje inaugurado, aproveitando as celebrações em curso que visam assinalar o dia de São João de Deus, o fundador da Ordem dos Irmãos Hospitaleiros, entidade que tem à sua responsabilidade aquela unidade de saúde.

Na ocasião, Teresa Castro, presidente da direcção, destacou a importância de poder contar com este novo espaço, enaltecendo os apoios que têm recebido da parte de várias entidades públicas, nomeadamente da Câmara Municipal do Funchal e da Junta de Freguesia de Santo António, que com o seu contributo tornam possível a realização de várias actividades e iniciativas que esta associação leva a cabo anualmente.

Além disso, a responsável agradeceu, também, o apoio que é dado pelo Banco Alimentar, que permite a entrega mensal de cabazes alimentares às famílias dos utentes em situação de carência, permitindo responder “às suas necessidades emergentes”.

Os agradecimentos foram extensivos à Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, que contribuiu para a requalificação do espaço onde está, agora, instalada a nova sede.

O momento foi, também, aproveitado para a entrega de certificados da formação promovida pela Entrelaços, em parceria com a entidade formadora ‘Competir’, no âmbito do programa ‘Social Ajuda + 2021’, integrado no Fundo de Apoio à Economia Social. O grupo de formandos foi constituído por colaboradores, voluntários, utentes da Casa de Saúde, bem como dos familiares destes.

A Entrelaços comemora, este ano, o seu 15.º aniversário.

Pedro Calado não ‘fecha’ a porta a apoios futuros

O trabalho da Entrelaços foi enaltecido por Pedro Calado. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, que participou das cerimónias do dia de São João de Deus, esteve presente, também, na inauguração da nova sede desta associação, e mostrou disponibilidade para apoio aquela instituição no que for necessário. Tal como para a Casa de Saúde, a Câmara está "de porta abertas para o que for necessário".

Sobre a Casa de Saúde São João de Deus, o edil disse tratar-se de “uma verdadeira obra social”, cujos colaboradores fazem um “trabalho fantástico”. O presidente da Câmara do Funchal deixou em aberto colaborações futuras, reconhecendo o “crescimento notável, quer de qualidade, quer de humanismo, quer de proximidade junto da população mais carenciadas” que os seus responsáveis tem sido capaz de concretizar.