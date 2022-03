Incidência das dependências na Madeira aumentou com a pandemia

A pandemia da covid-19 fez aumentar a incidência das dependências na Madeira. A constatação é de Eduardo Lemos, director da Casa de Saúde de São João de Deus, no Trapiche, em Santo António.

A referência foi feita por ocasião do assinalar do dia de São João de Deus, que há mais de 480 anos fundou, em Espanha, a ordem hospitaleira que mais tarde viria a abrir este espaço em Santo António.

Eduardo Lemos realça que no período pandémico foi sobretudo na área da toxicodependência e das doenças mentais que se notou um maior número de casos, havendo, no caso das drogas uma maior reincidência. "No álcool, os números têm se mantido e a recuperação e a reintegração social é mais bem sucedida, não havendo tanta reincidência", apontou o responsável.

A Casa de Saúde de São João de Deus Área dispõe, actualmente, de 328 camas, distribuídas por 12 unidades de internamento, que incorporam várias valências assistenciais, nomeadamente a psiquiatria aguda, as demências, as dependências, a reabilitação psicossocial e os cuidados continuados.

Nos últimos anos, a aposta tem passado pela capacitação dos recursos humanos, mas também pela renovação das infraestruturas. "Temos feito um trabalho muito profundo ao nível da capacitação das pessoas, melhorando os recursos humanos, nomeadamente no que respeita à diversificação da especialização", apontou.

Eduardo Lemos referiu, ainda, que a 'casa' foi toda recuperada e reabilitada e possui, actualmente, certificação global em toda a abrangência residencial. "Hoje somos uma unidade de referência na Madeira", destacou Eduardo Lemos.

Para uma melhor resposta nas várias valências, muito contribuem os 200 colaboradores que ali trabalham, numa aposta multidisciplinar e em parceria com o Serviço Regional de Saúde e e com as entidades ligadas ao serviço social.

O dia de São João de Deus foi assinalado com uma missa na capela que integra o complexo da Casa de Saúde, onde marcam presença o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o secretário regional das Infraestruturas, Pedro Fino e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, além de outras entidades civis e religiosas.