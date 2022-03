Embaixada da Rússia em Lisboa iluminada com as cores da bandeira ucraniana

O edifício da Embaixada da Rússia em Lisboa esteve na noite de segunda-feira iluminada com as cores da bandeira Ucrânia, na sequência de uma manifestação antiguerra, ação com impacto nas redes sociais.

Os manifestantes projetaram a bandeira ucraniana (azul e amarela) a partir de uma carrinha.

O momento tem sido amplamente partilhado nas redes sociais, nomeadamente no Twitter e no Facebook.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.