Campanha 'Portugueses Unidos pela Ucrânia' com ponto de recolha na Madeira

A Hertz está a promover uma campanha de recolha de bens, a nível nacional, e seu envio para a Ucrânia.

A mega operação - que já angariou donativos para encher dois camiões através das mais de 60 lojas da Hertz em Portugal Continental - conta agora com um ponto de recolha na Madeira, mais concretamente em Santa Cruz.

Assim, caso deseje contribuir, poderá deixar o seu donativo na Hertz Carros Usados, cita à Rua da Fábrica Burnay, entre as 9 e as 13 horas e as 14 e as 19 horas.

Estão a ser pedidos: medicamentos e material médico (tratamento de feridas e queimaduras, kits de primeiros socorros); roupas e têxteis (roupas quentes para adultos e crianças, cobertores, almofadas, toalhas); produtos de higiene (champô, sabonetes, pasta de dentes, papel higiénico); alimentos (água, conservas, leite, bolachas, sopas instantâneas,…); produtos de bebé (fraldas, papas, boiões, leite em pó) e produtos de cozinha (panelas, louças, fósforos).

A data limite para entrega é 12 de Março, uma vez que o camião segue para Polónio a 14 de Março.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de Fevereiro, uma ofensiva militar à Ucrânia e as autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças. Segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 1,2 milhões de refugiados.