"Problemas antigos até agora não foram resolvidos pela CMF", diz a CDU

Hoje, dia 5 de Março, durante uma iniciativa política, em Santo António, a CDU acusou a Câmara Municipal do Funchal (CMF) de prolongar as "injustiças e desigualdades" que persistem no Caminho dos Três Paus à Viana.

"Continuamos a ser confrontados com problemas antigos e que até agora não foram resolvidos pela Câmara Municipal do Funchal, mesmo tendo mudado o executivo camarário em Setembro do ano passado", disse Herlanda Amado, recordando que, "desde 2018 que os moradores do Caminho dos Três Paus à Viana, reivindicam por melhores condições desta acessibilidade, com entrega de abaixo-assinados e deslocações às sessões públicas de Câmara".

A falta de segurança do caminho gera grandes preocupações a quem aqui vive, visto que é urgente serem colocados muros de protecção em toda esta via e de tamanho adequado, porque os existentes são insuficientes, para além de que existem partes da via que continuam sem qualquer barreira de protecção, colocando em risco todos quantos ali vivem e circulam.

A CDU argumenta que "tem questionado os executivos camarários na Assembleia Municipal, quer o de maioria socialista que esteve em funções até Setembro passado e já bem recentemente ao executivo do PSD-CDS, mas a verdade é que mudaram os rostos, mas as politicas mantém-se".

Outro problema, apontado por Herlanda Amado prende-se com "a falta da asfaltagem de todo o caminho, para além da necessidade de um serviço de transporte público para quem aqui vive, que dê resposta às necessidades da população".

A a deputada municipal dá ainda conta que "recentemente foi denunciado que uma intervenção feita no Caminho do Três Paus, estava em risco de ceder para o precipício paralelo à estrada e só com a denuncia das populações e intervenção da CDU por escrito (…) e na sessão ordinária da Assembleia Municipal ocorrida em 23 de Fevereiro, é que a Câmara Municipal interveio neste acesso".

"Só unidos em torno das suas reivindicações as populações verão os seus problemas resolvidos, independentemente do tempo que possa levar. Este é apenas um dos problemas resolvidos, mas aqui, como noutros sítios do Concelho, faltam resolver situações que permitam eliminar as desigualdades sociais e territoriais que permanecem no Funchal", sublinha Herlanda Amado, reiterando o compromisso de "continuar a intervir denunciando as muitas injustiças que ainda hoje são confrontados muitos funchalenses, bem como apresentando propostas (...) até que problemas como estes sejam resolvidos".