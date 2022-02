Universidade da Madeira abre inscrições para curso de preparação para provas de Matemática

Já estão abertas as inscrições para o curso de Matemática Básica, que decorrem até ao dia 4 de Março, no Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE), localizado no piso 0 do Campus Universitário da Penteada, anunciou hoje, dia 24 de Fevereiro, a Universidade da Madeira (UMa).

Este curso destina-se aos cidadãos que pretendam ingressar na UMa, através do concurso especial de acesso para maiores de 23 anos, e tem como objectivo "proporcionar uma preparação adequada para a prova especifica de Matemática, obrigatória ou opcional para as Licenciaturas em Direcção e Gestão Hoteleira, Economia, Educação Básica, Engenharia Civil, Engenharia de Computadores, Engenharia Electrónica e Telecomunicações, Engenharia Informática, Gestão, Matemática, e para os CTeSP em Construção Civil, Contabilidade e Fiscalidade, Redes e Sistemas Informáticos, Sistemas Electrónicos e Instalações Eléctricas e ainda Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação", explica a instituição em comunicado de imprensa.

O curso de Matemática irá decorrer de 4 de Março a 15 de Junho e tem um custo de 100 euros.

As aulas vão funcionar em horário pós-laboral, das 18:30 às 20:30, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Ao concurso especial para maiores de 23 anos podem candidatar-se os cidadãos que tenham completado 23 anos até ao dia 31 de Dezembro de 2021 e que não sejam titulares de habilitação de acesso ao ensino superior.