Assembleia Legislativa da Madeira e Câmara de Lobos juntam-se ao colorido

Depois da fachada da Câmara Municipal do Funchal, eis que a Assembleia Legislativa da Madeira e o edifício da Câmara Municipal de Câmara de Lobos também se iluminam, esta noite, com as cores da bandeira da Ucrânia.

O azul e amarelo são as cores predominantes em vários edifícios públicos um pouco por todo o Mundo, mas também estão a ser usadas em pinturas faciais, nos perfis dos cidadãos nas redes sociais e até em adereços na indumentária de cada dia.

Câmara de Lobos também se associa à onda mundial.

Iluminámos a nossa fachada em solidariedade com o povo ucraniano. Câmara de Lobos e a Ucrânia partilham hoje muito mais do que o azul e amarelo das suas bandeiras, partilham o desejo e as orações pela paz. Município de Câmara de Lobos

Além de juntar-se à iniciativa global, a autarquia funchalense também alterou a sua imagem institucional, conforme se pode comprovar na própria conta de Facebook.

Em solidariedade com a Ucrânia - país que está a ser invadido pela Rússia - os Paços do Concelho iluminam-se, durante este fim-de-semana.

Os monumentos famosos e construções mundiais foram iluminados com as cores da bandeira ucraniana após a invasão russa.