Jogo dos Quartos Finais da Liga dos Campeões

No próximo dia 13 de Abril jogar-se-á a segunda mão dos Quartos de Final da Liga dos Campeões pondo frente a frente as equipas do Liverpool e do Benfica.

Para os amantes do futebol aconselhamos um programa especial que os levará a Liverpool para assistir a este jogo decisivo ao vivo e a cores.

Com um valor de 485€ por pessoa, inclui passagem aérea Lisboa/Liverpool/Lisboa na companhia EuroAtlantic, transporte aeroporto/centro da cidade/estádio/aeroporto, taxas de aeroporto, segurança e combustível, Seguro de viagem e acidentes pessoais, Seguro Safe Trip Covid Protection, taxas turismo, serviços, IVA, despesas de reserva, e assistência durante toda a viagem. Não inclui bilhete para o jogo e despesas de caráter pessoal

Os horários de voo previstos serão os seguintes:

13 Abril – Lisboa / Liverpool – partida às 09h30 e chegada a Liverpool às 12h00

14 Abril – Liverpool / Lisboa - partida às 02h35 e chegada a Lisboa às 05h05

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

