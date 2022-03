IX Trail do Ludens Clube de Machico arranca domingo com 440 participantes

O Ludens Clube de Machico, em parceria com a Junta de Freguesia de Santo António da Serra, apresentou esta quarta-feira, 30 de Março, no Campo de Golfe do Santo da Serra o 'IX Trail do Ludens Machico– Santo da Serra' que terá lugar este domingo, 3 de Abril, com a participação de 440 atletas.

A cerimónia de apresentação contou com a presença do director regional de Desporto, David Gomes, que demonstrou a sua satisfação pelo "progressivo regresso de eventos de qualidade na Região Autónoma da Madeira", após uma paragem motivada pela pandemia da covid-19.

David Gomes destacou o trabalho desenvolvido pelo Ludens Clube de Machico e pela a Junta de Freguesia de Santo António da Serra, entidades promotoras da competição, "um evento de referência no panorama regional", enfatizando a importância da iniciativa "não só na elevação e promoção da actividade física, mas também da vertente cultural, dando como exemplo a parceria entre o Clube e a Junta de Freguesia na promoção de um produto (sidra) muito característico naquela localidade".