Oficinas de Teatro para a Comunidade contaram com mais de 20 participantes

O Cine-Teatro de Santo António acolheu este domingo, 27 de Março, Dia Mundial do Teatro, a entrega de certificados aos mais de 20 participantes das Oficinas de Teatro para a Comunidade 'Conhecer o Teatro', promovidas pela Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF), com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Foram dinamizadas três sessões formativas e interactivas, destinadas a indivíduos com idade superior aos 15 anos, no Cine-Teatro de Santo António, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e Espaço Sénior das Cruzes. As oficinas tiveram uma duração de 25 horas cada, numa co-produção entre o ATEF e o Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito da formação de públicos e numa perspectiva de serviço à comunidade.

A formação abrangeu mais de duas dezenas de participantes com e sem formação em Teatro, dois dos quais foram incluídos no último espectáculo levado à cena no Cine-Teatro de Santo António: 'Memória de um Príncipe e de um Ancião'.