A vila da Ribeira Braça encheu, esta sexta-feira, com mais de mil participantes na 'Neon Color Run', uma prova que decorre no contexto das comemorações do 560.º aniversário da Junta de Freguesia local.

Ver Galeria

Os patrocinadores são a ACIN, Smilers e os comerciantes locais, sendo que também contou com a colaboração da Câmara Municipal da Ribeira Brava.