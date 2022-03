'II Triatlo Mixed Relay Machico' dominado pelo Ludens Clube Machico e CF Andorinha

A cidade de Machico acolheu, ontem, domingo, a a 2ª edição do Triatlo Mixed Relay, uma competição disputada em equipas de 4 elementos, 2 masculinos e 2 femininos, "onde cada elemento tem que completar um percurso de Triatlo Super-Sprint e distâncias adaptadas aos escalões jovens".

Na prova principal, distância Super-Sprint, a equipa constituída por Pedro Prioste / Rubina Lara / Bruno Freitas / Mariana Góis, do Ludens Clube Machico, alcançou a meta em primeiro lugar. O segundo lugar foi ocupado pelos atletas Bernardo Teixeira / Carolina Gomes / Diego Cisneros / Mariannela Gonçalves, do CF Andorinha. O terceiro lugar, após muita luta para atingir este último lugar do pódio, a equipa do GD Corticeiras, com os elementos Joaquim Fernandes / Gabriela Silva / Duarte Andrade / Silvana Silva, conseguiu chegar à meta em terceiro lugar.

Na competição Mixed Relay Juvenis+Iniciados, apesar de ser permitida a participação de equipas com elementos de clubes diferentes, apenas pontuaram para ranking as equipas que cumpriam o regulamento na integra. Posto isto, o CF Andorinha dominou o pódio nesta competição, com o primeiro lugar a pertencer aos atletas Dino Freitas / Leonor Sousa / Guilherme Nunes / Débora Martins e o segundo lugar aos atletas Abel Kerekes / Inês Sousa / André Silva / Catarina Afonso.

Já na competição Mixed Relay Infantis+Benjamins, com as mesmas particularidades que as restantes, domínio total para o CF Andorinha, onde o primeiro lugar foi ocupado por Leonardo Alves / Inês Domingos / Elias Silva / Bruna Alves e o segundo lugar por Francisco Freitas / Mariana Afonso / Fabian Silva / Júlia Aguiar.

O mês de Abril vai marcar o regresso às competições regionais de Triatlo, com jornada dupla no Porto Moniz.