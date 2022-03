Treinador do Gil Vicente afasta cenário de pressão na ponta final do campeonato

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, descartou hoje um cenário de pressão para a sua equipa nesta ponta final da I Liga portuguesa de futebol, mantendo foco em manter "a qualidade do jogo".

"A pressão é uma falsa questão. Os meus jogadores têm de estar felizes dentro do campo e ter a preocupação de jogar bem. Queremos um futebol de qualidade e vamos manter essa ideia até ao fim. Se assim for, a pressão será diluída", disse o treinador do emblema de barcelense, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Arouca, da 28.ª jornada.

Com a equipa a ocupar o quinto lugar do campeonato, que dá acesso às competições europeias da próxima época, o técnico quer dar continuidade à série de 12 jogos consecutivos sem perder, já no duelo deste sábado, frente aos arouquenses.

"É um adversário difícil, bem orientado, que luta pela manutenção, mas que tem feito bons jogos. Acho que deviam ter mais pontos, pois têm qualidade de jogo, mas nem sempre têm sido felizes. Vamos para Arouca com o intuito de impor o nosso jogo, com um futebol positivo e virado para o ataque", analisou Ricardo Soares.

O treinador do Gil Vicente garantiu que a equipa não se ressentiu da recente paragem do campeonato, partilhando a ideia de um grupo "com muito vontade de trabalhar, de se superar e de crescer".

"Não param de me surpreender. Querem sempre mais e isso facilita muito o meu trabalho. Mesmo com a paragem do campeonato, onde podia ter havido um relaxamento, todos viram uma grande oportunidade de crescerem e se transcenderem", salientou.

Nesse contexto, Ricardo Soares afirmou que este plantel do Gil Vicente "pode ser um dos melhores" que já orientou na sua carreira, esperando que os jogadores "lucrem [profissionalmente] com a grande campanha que estão a fazer".

"O sucesso da equipa deve-se a um conjunto de fatores, dos quais destaco a qualidade do plantel. Mesmo os jogadores que não têm jogado com tanta regularidade, mostram capacidades que obrigam os mais utilizados a terem rendimento", completou.

Para esta retoma do campeonato, em Arouca, Ricardo Soares tem um grupo praticamente na máxima força, uma vez que apenas o avançado Murilo Sousa, lesionado, não pode dar o contributo aos gilistas.

O Gil Vicente, quinto classificado com 46 pontos, desloca-se este sábado ao reduto do Arouca, 15.º, com 23, numa partida agendada para as 18:00.