A selecção da Macedónia do Norte será o adversário de Portugal numa das finais dos play-offs de apuramento para o Mundial 2022 do Qatar, ao surpreender esta noite a Itália, em Palermo, com um triunfo por 1-0.

O golo da vitória dos macedónios foi apontado já em período de descontos, aos 90+2, por Trajkovski.

O jogo entre Portugal e Macedónia do Norte disputa-se na terça-feira, no Estádio do Dragão.