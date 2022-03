Madeira com 2.874 óbitos em 2021, mais 161 do que no ano anterior

Em 2021, foram contabilizados 2.874 óbitos, mais 161 do que no ano precedente e mais 195 que em 2019. Relativamente a 2018, o número de óbitos aumentou 5,3% (+144 óbitos), revela a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que publicou um novo (e último) 'Em Foco', no qual são abordados os efeitos da pandemia covid-19 na vida económica e social da Região.

Em 2021, o número de óbitos foi o mais elevado desde 1.971 (2 905). Em média, faleceram mensalmente 240 pessoas residentes na Região, sendo Janeiro o mês com maior registo de óbitos (312) e Junho o menor (187).

Em 2021, em média, verificou-se um excesso de mortalidade de 19 óbitos mensais relativamente aos 5 anos anteriores (média de 2016 a 2020), sendo esse excesso de mortalidade mais elevado em 2021 do que nos anos imediatamente anteriores.

Recorde-se que, na Região, o primeiro caso de covid-19 foi reportado a 16 de Março de 2020 e a primeira morte aconteceu a 10 de Novembro do mesmo ano.

Entre 16 de Março e 31 de Dezembro de 2021, faleceram 2.208 pessoas residentes na Região, valor superior ao registado no mesmo período de 2020 (2 131), 2019 (2 018) e 2018 (2 028).

Segundo a Direcção Regional de Saúde, dos 2.208 óbitos registados no período em análise, 67 foram motivados por complicações derivadas da infecção pelo SARS-CoV-2 (14 óbitos entre 16 de Março e 31 de Dezembro de 2020).

No mesmo intervalo temporal de 2021, 63,7% dos óbitos foram de pessoas com 75 ou mais anos, percentagem ligeiramente inferior à do período homólogo de 2020 (65,2%), mas superior à de 2019 (62,8%).

No período correspondente de 2018, 63,1% dos óbitos foram de idosos com 75 ou mais anos.